В Воздушных силах пока не видят смысла в доставке F-16 в Украину: Игнат объяснил причину

Юрий Игнат отметил, что нужно дождаться, чтобы все на 100% было готово: и инфраструктура, и летчики, а также инженерно-авиационный состав.

Странам Запада пока что нет смысла доставлять F-16 в Украину, поскольку самолеты будут стоять под прицелом врага. Украина должна быть на 100% готова к таким поставкам.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода".

Спикера попросили прокомментировать информацию западных аналитиков о том, что первые F-16 могут доставить в Украину уже до конца года.

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Игнат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Глава нидерландского правительства заявил, что его страна подготовит первые 18 истребителей для отправки в Украину.

"Какой смысл доставлять самолеты сюда? Чтобы они здесь стояли под прицелом врага? Нужно дождаться, чтобы все на 100% было готово: и инфраструктура, и летчики, проходящие сейчас обучение с инструкторами, а также инженерно-авиационный состав", — подчеркнул спикер. ПС.

Юрий Игнат уточнил, что инженеры будут не только готовить самолеты, но и заниматься вооружением.

"Мы же берем самолет, чтобы воевать на нем, а не чтобы он стоял. Поэтому авиационное вооружение требует определенных знаний, чтобы настраивать и наносить им удары", — резюмировал Игнат.

Напомним, ранее сообщалось, что первые 18 истребителей F-16 уже готовят к передаче Украине.

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