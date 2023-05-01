В Воздушных силах показали фото американских ракет Zuni на Су-25: у российских пропагандистов истерика

С 2011 года эти ракеты производятся с лазерной наводкой и являются высокоточным оружием.

В Воздушных силах показали фото штурмовика Су-25, к которому прикреплены американские ракеты Zuni класса "воздух-земля". Поэтому российские пропагандисты устроили истерику.

Об этом сообщает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Конечно, они сразу же попытались начать рассказывать о том, что у украинцев закончились НАРы (неуправляемые авиационные ракеты – ред.), вот они и используют американские. Если грубо, хотя это и не корректно, то эдакий высокоточный авиационный БМ-21 "Град". А потому российских оккупантов и штормит, хотя свой мандраж они пытаются скрыть бравадой о "закончившихся НАРах!" Нарах", — написал он.

Что известно о ракетах США

Как рассказал Коваленко, ракета Zuni (122-мм) с недавних пор уже не управляема. С 2011 года они производятся с лазерной наводкой и являются высокоточным оружием. Разработка эта велась с 2007 и аналогична обновленной системе Advanced Precision Kill Weapon System к Hydra 70.

Ракета Zuni с лазерной наводкой состоит из новой секции управления и наведения WGU-58/B, которая прикреплена к передней части неуправляемой ракеты Zuni и боеголовки. Эта ракета совместима с любым самолетом, оснащенным ПУ LAU-10. Zuni с лазерной наводкой успешно поражают как стационарные, так и движущиеся цели.

Напомним, Литва в очередной раз передала военную помощь Украине. В частности, внедорожники и сухпайки для ВСУ.

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