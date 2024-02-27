В Воздушных силах показали фото сбитого российского Су-34

Украинские защитники 27 февраля сбили второй за сутки российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

В Воздушных силах ВСУ показали фото вражеского Су-34, который удалось сбить после обеда 27 февраля.

Фото разместил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это – горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!" – подписал фото он.

Сбитый российский самолет Су-34/Фото: командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук

Напомним, утром 27 февраля командующий Воздушными силами сообщил о сбитии одного российского Су-34 на восточном направлении.

Вскоре после этого стало известно, что ВСУ на том же направлении сбили уже второй за день российский истребитель Су-34 на востоке государства.

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