В Воздушных силах показали фото сбитого российского Су-34

Украинские защитники 27 февраля сбили второй за сутки российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
В Воздушных силах ВСУ показали фото вражеского Су-34, который удалось сбить после обеда 27 февраля.
Фото разместил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
"На фото не восклицательный знак и не знак вопроса, это – горящая российская "сушка". Чтобы никто не сомневался!" – подписал фото он.
Напомним, утром 27 февраля командующий Воздушными силами сообщил о сбитии одного российского Су-34 на восточном направлении.
Вскоре после этого стало известно, что ВСУ на том же направлении сбили уже второй за день российский истребитель Су-34 на востоке государства.
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