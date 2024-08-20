В Воздушных силах показали, как авиация уничтожает врага на Курском направлении (видео)

На кадрах зафиксированы удары управляемой авиабомбой AASM Hammer по подземному вражескому пункту управления.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал видео ударов украинской авиации по вражеским объектам на Курском направлении.

Соответствующий ролик командующий ВС опубликовал в Сети.

Олещук отметил, что авиация украинских Воздушных сил ежедневно наносит удары по объектам противника на Курском направлении.

"На видео – украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer. Благодарю за работу! Вместе – к победе!" – написал генерал-лейтенант.

Олещук показал, как украинский истребитель атакует врага на Курском направлении

Напомним, по сообщению президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 19 августа Силы обороны контролировали более 1250 кв. км территории Курщины и 92 населенных пункта.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.