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В Воздушных Силах показали, как избивали "Шахеды" этой ночью (яркое видео)
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины активно противодействовали вражеским атакам.
В ночь с 15 на 16 июля 2025 г. подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины активно выполняли боевые задания. Военные опубликовали видео, как сбивали вражеские «Шахеды» этой ночью.
Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.
Напомним, в ночь на 16 июля Винницкая область признала массированной атаки 28 российских беспилотников. Зафиксировано несколько попаданий в объекты гражданской промышленной инфраструктуры, а также повреждения жилых домов. Пока известно о восьми пострадавших.
В целом российская армия этой ночью атаковала Украину ракетами и беспилотниками, сосредоточив основной удар в Винницкой, Днепровской, Харьковской и Одесской областях.
Ночью 16 июля РФ ударила по Украине ударными дронами и ракетой «Искандер». Сбито 198 враждебных БПЛА типа Shahed.