В Воздушных Силах показали, как избивали "Шахеды" этой ночью (яркое видео)

В Воздушных Силах показали, как сбивают "Шахеды" / © Getty Images

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В ночь с 15 на 16 июля 2025 г. подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины активно выполняли боевые задания. Военные опубликовали видео, как сбивали вражеские «Шахеды» этой ночью.

Об этом сообщает Воздушные силы ВСУ.

Робота Повітряних Сил. / © Командование Воздушных Сил ВСУ

Напомним, в ночь на 16 июля Винницкая область признала массированной атаки 28 российских беспилотников. Зафиксировано несколько попаданий в объекты гражданской промышленной инфраструктуры, а также повреждения жилых домов. Пока известно о восьми пострадавших.

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В целом российская армия этой ночью атаковала Украину ракетами и беспилотниками, сосредоточив основной удар в Винницкой, Днепровской, Харьковской и Одесской областях.

Ночью 16 июля РФ ударила по Украине ударными дронами и ракетой «Искандер». Сбито 198 враждебных БПЛА типа Shahed.