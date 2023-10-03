В Воздушных силах показали, как ночью сбивали вражеские дроны – видео

В ночь на вторник, 3 октября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed", выпустив 32 БпЛА, и крылатой ракетой "Искандер-К". Противовоздушная оборона уничтожила 30 дронов.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал боевую работу противовоздушной обороны.

Как рассказал Николай Олещук, российские беспилотники уничтожали подразделения 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток", 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", а также мобильными огневыми группами сил обороны Украины.

Вражеские цели уничтожили в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в Николаевской и Днепропетровской областях.

Напомним, в ВСУ рассказали о коварстве россиян во время запусков беспилотников.

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