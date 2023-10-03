В Воздушных силах показали, как ночью сбивали вражеские дроны – видео

Командующий Воздушными силами показал, как ночью сбивали "Шахеды".
В ночь на вторник, 3 октября, российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed", выпустив 32 БпЛА, и крылатой ракетой "Искандер-К". Противовоздушная оборона уничтожила 30 дронов.
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал боевую работу противовоздушной обороны.
Как рассказал Николай Олещук, российские беспилотники уничтожали подразделения 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады, 301-го Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток", 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг", а также мобильными огневыми группами сил обороны Украины.
Вражеские цели уничтожили в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в Николаевской и Днепропетровской областях.
Напомним, в ВСУ рассказали о коварстве россиян во время запусков беспилотников.
Читайте также:
- Оккупанты нанесли бомбовый удар по острову Змеиный
- Россияне сбросили 3 бомбы в районе Змеиного: Гуменюк объяснила цель оккупантов
- Оккупанты так боятся потерять Токмак, что вокруг города заливают окопы бетоном — Федоров