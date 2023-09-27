Пока определенная группа летчиков Воздушных сил Украины овладевает американскими истребителями F-16 за рубежом, другие – продолжают сражаться за украинское небо и уничтожают оккупанта на земле. И когда есть немного свободного времени, пилоты знакомятся с кабиной F-16 в виртуальной реальности и выполняют совместные миссии над территорией Украины в составе пары, звена, эскадрильи, находясь при этом в разных регионах Украины.

Об этом говорится в сюжете Воздушных сил ВСУ.

"Все мы понимаем, что будущее за самолетами F-16 или другого типа, которые нам предоставят партнеры, поэтому нужно уже готовиться, изучать оборудование кабины, системы вооружения и его применение", — говорит летчик-истребитель Су-27 Андрей.

Как рассказал представитель Командования подготовки Воздушных сил ВСУ Александр Дьяков, симуляторы F-16 помогают пилотам не привязываться к конкретным локациям, не привязываться ко времени, оптимально использовать те свободные минуты для обучения для того, чтобы переучиться на самолет наших партнеров.

"Имея этот опыт летчики после этого едут в страны-партнеры, что сокращает продолжительность подготовки за рубежом", — отметил он.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что авиационные симуляторы есть в распоряжении практически у всех бригад тактической авиации.

"Это позволяет в будущем пилотам уже со знанием английского языка и с обладанием визуальных навыков быстрее овладевать западными истребителями, находясь в Европе или США. А карты, загруженные в программы, полностью соответствуют картам территории Украины, временно оккупированных территорий. Поэтому пилоты летают по этой местности, которую хорошо знают", – говорит Игнат.

Напомним, в Минобороны Нидерландов назвали сроки передачи Украине F-16.

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