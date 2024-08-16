В Воздушных силах показали, как уничтожили мост в Курской области: видео

Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям снабжения противника.

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как украинские пилоты бьют по вражеским опорным пунктам, а также логистическим центрам и путям поставки на Курском направлении.

Об этом Олещук сообщил в Telegram и обнародовал соответствующее видео.

"Авиация Воздушных Сил активно участвует в боевых действиях на Курском направлении. Украинские пилоты высокоточными ударами бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистическим центрам и путям поставки противника", – отметил Олещук в описании к видео.

В Воздушных силах показали, как уничтожили мост в Курской области

Ранее российские соцсети утверждали, что украинская армия якобы разрушила мост через реку Сейм в поселке Глушково Курской области.

Напомним, Сырский доложил Зеленскому о ситуации на самых горячих направлениях и продвижении ВСУ на Курщине. Главком отметил, что ВСУ продвинулись еще на 1-3 км, а в районе Малой Локни может быть много пленных россиян.

Читайте также: