В Воздушных Силах показали, как воины из Gepard сбивали "шахеды" в Одесской области

Украинские военные в ночь на 7 сентября уничтожили 24 вражеских дрона. Свою работу Воздушные силы показали на видео.

В Воздушных Силах показали, как воины ПВО на немецкой САУ Gepard сбивала вражеские "шахеды" в Одесской области в ночь на 7 сентября.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ.

"Боевая работа "Gepard" на Одесщине 7 сентября 2023 года! Вражеский "Shahed" уничтожен!" — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, что вражеские дроны-камикадзе падают всего от нескольких точных выстрелов украинских военных.

В Воздушных Силах показали, как Gepard сбивал "шахеды" в Одесской области 7 сентября

Напомним, в ночь на 7 сентября россияне активизировали удары по Одесской области с использованием ударных беспилотников. Однако украинские силы ПВО нарушили планы врагов и "приземлили" 24 дрона.

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