В Воздушных силах показали момент сбития российского беспилотника ночью: видео

В ночь на 6 апреля 2024 мобильные огневые группы Херсонской зенитной ракетной бригады продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с вражескими ударными беспилотниками.

Видео работы украинских защитников неба показал командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, на счету херсонцев – шесть сбитых "шахедов" в течение ночи 6 апреля.

Генерал-лейтенант Олещук выразил благодарность воинам за их боевую работу по вражеским БПЛА.

На видео видны профессионализм и слаженность действий мобильных огневых групп при отражении российских беспилотников.

В Воздушных силах показали момент сбития российских беспилотников: видео

Напомним, мобильная огневая группа Сил обороны с ПЗРК сбила российскую крылатую ракету "Калибр" во время вражеской атаки ночью на 6 апреля.

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