В Воздушных силах показали момент сбития российского беспилотника ночью: видео

Воздушные Силы Украины успешно противостоят ударам вражеских беспилотников.
В ночь на 6 апреля 2024 мобильные огневые группы Херсонской зенитной ракетной бригады продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с вражескими ударными беспилотниками.
Видео работы украинских защитников неба показал командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
По его словам, на счету херсонцев – шесть сбитых "шахедов" в течение ночи 6 апреля.
Генерал-лейтенант Олещук выразил благодарность воинам за их боевую работу по вражеским БПЛА.
На видео видны профессионализм и слаженность действий мобильных огневых групп при отражении российских беспилотников.
Напомним, мобильная огневая группа Сил обороны с ПЗРК сбила российскую крылатую ракету "Калибр" во время вражеской атаки ночью на 6 апреля.
Читайте также:
- Польша подняла в небо истребители во время ночной ракетной атаки на Украину
- Армия РФ пытается выбить ВСУ из занимаемых рубежей в Донецкой области — Генштаб
- Победа или поражение Украины: какие будущие сценарии войны рассматривают западные СМИ