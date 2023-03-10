В Воздушных силах показали уничтожение российской крылатой ракеты над морем

В воздушных силах показали уничтожение российской крылатой ракеты украинскими силами во время массированной атаки врага 9 марта 2023 года.

Момент сбивания ракеты обнародовала пресс-служба воздушного командования "Юг".

"Вот так воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" уничтожили очередную российскую крылатую ракету в небе на юге страны 9 марта 2023 года", — говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 9 марта армия агрессора Российской Федерации нанесла массированный ракетный удар по Украине в рамках своей пропаганды в российском обществе, а также — чтобы порадовать собственное население. Атака стала самой большой воздушной в 2023-м. Впрочем, реальной пользы на поле боя она не несет.

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