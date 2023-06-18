В Воздушных силах предупредили об угрозе ракетного удара: какие области - в опасности

По состоянию на 9.40 тревога звучит в Донецкой области.
В Донецкой и Запорожской областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.
Об этом предупредили в воздушных силах ВС.
"Внимание! Ракетная опасность в Донецкой и Запорожской областях" – написали в ведомстве в 09:09.
Добавим, что, согласно интерактивной карте воздушных тревог, на 09:27 18 июня сирена звучит в Донецкой и Запорожской регионах. Тревога длится больше часа.
По состоянию на 9.40 тревога звучит в Донецкой области. В Запорожской – отбой.
Россия атаковала Днепропетровскую область
Как сообщалось ранее, ночью 18 июня в социальных сетях появилась информация о том, что на Херсонщине и Днепропетровщине возможна работа ПВО по враждебным БПЛА. В частности, взрывы слышали в Кривом Роге.
Утром власти Днепропетровщины подтвердили работу ПВО. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что Россия атаковала область иранскими ударными дронами "Шахед", но силы ПВО сбили все цели.
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