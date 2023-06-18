В Воздушных силах предупредили об угрозе ракетного удара: какие области - в опасности

По состоянию на 9.40 тревога звучит в Донецкой области.

В Донецкой и Запорожской областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

Об этом предупредили в воздушных силах ВС.

"Внимание! Ракетная опасность в Донецкой и Запорожской областях" – написали в ведомстве в 09:09.

Добавим, что, согласно интерактивной карте воздушных тревог, на 09:27 18 июня сирена звучит в Донецкой и Запорожской регионах. Тревога длится больше часа.

В Донецкой и Запорожской областях существует ракетная опасность 18 июня. ФОТО: сундуки

По состоянию на 9.40 тревога звучит в Донецкой области. В Запорожской – отбой.

Россия атаковала Днепропетровскую область

Как сообщалось ранее, ночью 18 июня в социальных сетях появилась информация о том, что на Херсонщине и Днепропетровщине возможна работа ПВО по враждебным БПЛА. В частности, взрывы слышали в Кривом Роге.

Утром власти Днепропетровщины подтвердили работу ПВО. Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что Россия атаковала область иранскими ударными дронами "Шахед", но силы ПВО сбили все цели.

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