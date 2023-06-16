В Воздушных силах предупреждают о баллистических ракетах в направлении Киева

В Киеве и области во время воздушной тревоги 16 июня было предупреждено об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Киев и область в укрытие. Баллистика", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине после 10.30 начали объявлять воздушную тревогу. По состоянию на 11.35 покраснели все области.

Стало известно о работе ПВО в Киеве и области. Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе произошел взрыв.

Читайте также: