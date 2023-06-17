В Воздушных силах прокомментировали заявление Путина об уничтожении 5 систем Patriot

Заявления российского диктатора указывают, что он не знает, из чего состоит система Patriot.

Российский диктатор Владимир Путин ежедневно "уничтожает" дивизионы Patriot, равно как и спикер Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Он заявил, что заявляя об уничтожении пяти установок Patriot Путин показывает, что он не знает, из чего она состоит.

"Мы говорим о двух дивизионах, которые командующий Воздушными силами показал, селфи сделал — вот, они есть. Дивизион состоит из командного центра, радиолокационной станции, радара, который обеспечивает информацией о воздушных целях, и до 8 пусковых установок может быть у Patriot." "Может быть, они сами не знают, что такое Patriot и из чего он состоит. Он их "уничтожает" каждый день, как и Конашенков", — заявил Игнат.

Кроме того, спикер Воздушных сил заверил, что ЗРК Patriot продолжает свою работу.

"Хочу заверить, что Patriot работает — вчера сами видели. 16 число в прошлом месяце — 6 "Кинжалов" и 16 число вчера — тоже 6 "Кинжалов". Результат есть, будем ожидать больше таких систем", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путина поймали на лжи об уничтожении Patriot в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что полковник Сергей Яременко, возглавляющий 96-ю зенитную ракетную бригаду воздушного командования "Центр", рассказал, как военным удалось сбить с Patriot аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал".

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