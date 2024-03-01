В Воздушных силах раскрыли, как удалось уничтожить 13 российских самолетов за месяц

Россия, пытаясь во что бы то ни стало продолжать авиаудары по Авдеевке, вынуждена была рисковать своими самолетами, подводя их ближе к линии фронта в зону поражения украинских средств ПВО.

Россияне были вынуждены рисковать и подводить свои самолеты ближе к линии фронта в Авдеевке. Это помогло ВСУ уничтожить большое количество вражеской авиации.

Об этом рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, из-за постоянных авиаударов по Авдеевке Россия была вынуждена рисковать своей авиацией и подводить ее к зоне поражения украинскими средствами. Это позволило попасть по большому количеству самолетов РФ именно на этом направлении, а также заставить окупантов думать над тем, стоит ли вообще подлетать к фронту.

Спикер Воздушных сил отметил, что уничтожение самолетов РФ психологически влияет на оккупантов.

"Каждый авианалет и удар авиационной бомбой оказывает серьезное влияние на переднюю линию. Вы должны понимать, какие ужасные последствия, когда прилетает бомба 500 килограммов", — рассказал Игнат.

Напомним, в феврале украинские Воздушные Силы продемонстрировали рекордную эффективность в борьбе с российской авиацией. По итогам месяца сбито 13 самолетов противника – это лучший результат с октября 2022 года.

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