В Воздушных силах рассказали, что уже есть список пилотов, которые первыми будут осваивать F-16

По прогнозам Юрия Игната, пилотам может понадобиться ориентировочно три месяца, чтобы научиться управлять F-16.

У Украины уже есть список пилотов, которые будут осваивать истребители F-16.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его прогнозам, пилотам может понадобиться ориентировочно три месяца, чтобы научиться управлять F-16.

"Уже есть список пилотов, несколько десятков человек, лучшие из лучших, которые будут первыми овладевать этой техникой. Они были определены, и после принятия решения уже готовы к обучению или в Европе, или в США на разных площадках. Какие страны предоставят нам эти площадки, туда и поедут", — сказал он.

Игнат добавил, что без воздушного прикрытия невозможно добиваться успеха как в наступательных, так и в оборонительных действиях.

Напомним, по словам Юрия Игната, нужно политическое решение, чтобы воздушные силы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, инженеры военные.

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