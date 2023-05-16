В Воздушных силах рассказали детали ночного ракетного удара по Украине

В Воздушных силах прокомментировали массированный ракетный удар России по Украине в ночь на вторник, 16 мая. Отмечается, что оккупанты применили аэробалистические ракеты из шести самолетов Миг-31К.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Знаем, что этот самолет (Миг-31К – Ред.) является носителем именно аэробалистических ракет Х-47. Таким образом, шесть таких ракет были направлены в сторону столицы. Они все были уничтожены нашей ПВО", — рассказал он.

По словам Игната, россияне атаковали страну с южного направления, с кораблей в Черном море. Отмечается, что девять крылатых ракет "Калибр" уничтожены по разным направлениям. Также были уничтожены три ракеты С-400 или Искандер-М. Они летели по баллистической траектории.

Атака России ночью 16 мая

Россияне выпустили 18 ракет разных типов. Все их уничтожили силы и средства противовоздушной обороны. Оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

К слову, ночью несколько раз объявляли воздушную тревогу в разных регионах Украины. В частности, в Киеве раздались взрывы. Работа ПВО была успешной. Впрочем, столицу засыпало обломками вражеских ракет. Они упали в нескольких районах, а также на территорию зоопарка возле станции метро "Политехнический институт".

В КМВА сообщили, что атака и столица были исключительно по своей плотности — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени. На этот раз враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно.

Читайте также: