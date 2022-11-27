В Воздушных силах рассказали, к какой системе ПВО Украина нуждается в боеприпасах

Вооружение нужно еще больше, потому что оно призвано заменить старые комплексы ПВО Украины.

Украина нуждается в большем количестве боеприпасов для немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, который хорошо зарекомендовал себя при уничтожении российских ракет.

Об этом 27 ноября в эфире национального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Больше всего хотелось бы иметь достаточное количество боеприпасов к IRIS-T. Это действительно отличный комплекс, фактически новое поколение ЗРК. Это вооружение нужно еще больше, потому что оно призвано заменить те наши старые комплексы", — пояснил Игнат.

Противовоздушная оборона Украины

Недавно Франция передала Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale и LRU для защиты неба.

Кроме того, ПВО Украины усугубит американский ракетный комплекс Hawk.

Пентагон в четверг, 11 ноября, объявил о новом пакете военной помощи для ВСУ. В него войдут современные ПВО, ракеты HIMARS и снаряды.

В воздушных силах рассказали, что в октябре противовоздушной обороны IRIS-T сработала со 100% результатом.

Вооруженные силы смогут быстро освободить оккупированные территории благодаря американским истребителям F-15 и F-16, имеющим страны НАТО.

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