В Воздушных силах рассказали, как нейтрализовать массированные ракетные обстрелы россиян

В Воздушных силах рассказали, что необходимо делать для того, чтобы нейтрализовать российские ракетные обстрелы.

Российским оккупантам в Крыму не стоит расслабляться, ведь "бавовна", которая там случается в последнее время, будет продолжаться. В свою очередь Украина продолжит усиливать свою систему ПВО, чтобы снизить эффективность российских ракетных обстрелов.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, во время последнего ракетного обстрела со стороны РФ украинская ПВО сбила 75% крылатых ракет.

"Это приличный показатель, ведь 100% сбить практически невозможно. При таком обстреле, когда было запущено более 30 ракет, противовоздушная оборона сработала достаточно эффективно. Остальные ракеты, которые мы имеем — Oniks, Х-31 или Х-22, их мы, Разумеется, не сбиваем. Если же говорим о крылатых ракетах Х-101, Х-555 и Х-59, то их сбито 16 из 22, то есть около 75%", — рассказал Игнат.

Относительно эффективности ЗРК Patriot или ЗРК SAMP/T Игнат отметил, что одной установки для Украины будет слишком мало и такой комплекс не сможет решить проблему.

"К сожалению, один комплекс ничего не решит. Комплекс — это радар, командный пункт, несколько пусковых установок. Понятно, что по аэродинамическим целям (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты) они могут работать на расстоянии до 150 км, против баллистики они эффективны на 40 км. Поэтому таких комплексов нужно много — SAMP/T и Patriot, чтобы сбивать воздушные цели прямо в воздухе", — отметил Игнат.

Он подчеркнул, что "бавовну" в оккупантов "никто не отменял", поэтому нужно думать о том, чтобы уничтожать ракеты С-300 на позициях и на земле. Равно как и противодействовать ракетам Х-22 — это ракета воздушного базирования, которая запускается с дальних бомбардировщиков Ту-22, М-3.

"Нужно противодействовать им либо на их аэродромах, либо напрямую противодействовать этим самолетам в воздухе, а не уже выпущенным ракетам. Дальность этой ракеты — 600 км. Здесь нужны те типы вооружений, которые смогут доставать их и на аэродромах, и в воздухе", — объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Напомним, представитель украинской разведки Вадим Скибицкий рассказал, что российское руководство начинает осознавать неизбежность деоккупации Крыма. Это будет происходить военным, экономическим, социально-гуманитарным и юридическим путями.

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