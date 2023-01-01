В Воздушных силах рассказали, как ВСУ отразили массированную атаку врага по Украине

Вооруженные силы Украины на 100% сработали, когда отразили очередную массированную атаку перед Новым годом и после ночью.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что вечером 31 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 13 вражеских беспилотников. А в ночное время к 4:00 сбили еще 32 дрона-камикадзе Shahed-131/136, которых враг называет "геранями".

Об этом он сообщил 1 января в эфире национального телемарафона.

Он также поблагодарил всех украинских солдат, которые ночью защищали украинское небо.

"Все 45 дронов, которые направили на украинцев, на нашу землю – уничтожили. Это очень серьезный результат. Видим, что небо было под надежной защитой", – сказал Юрий Игнат.

По его словам, наши воины едва успевали перезаряжать артиллерию NASAMS и сбивать вражеские ракеты. Игнат подчеркнул, что ракет у нас хватает, а вот самих комплексов мало.

"Хочется еще отметить помощь партнеров. Для них должен быть такой знак-сигнал, потому что NASAMS едва успевали перезаряжать наши военнослужащие. Такого опыта применения этого ЗРК, пожалуй, никто не имеет, чтобы при ведении боя перезаряжать комплкс и уничтожать воздушные цели. Это еще один сигнал нашим партнерам – насколько умело и эффективно в таких боевых условиях могут применять боевую технику иностранного производства наши специалисты, которые лишь несколько недель назад проходили обучение", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Атака Украины 31 декабря и в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Россия снова атаковала Киев и область беспилотниками. Силы противовоздушной обороны в новогоднюю ночь сбили 45 дронов-камикадзе Shahed-131/136.

31 декабря российские террористы ракетами атаковали территорию Украины. Противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

На Киевщине в трех районах уже обнаружили обломки вражеских беспилотников.

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