В Воздушных силах рассказали, какими ракетами россияне обстреляли Запорожье

Российские оккупанты, 22 марта, ударили по жилым домам в Запорожье реактивной артиллерией.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Нужно понимать, что Запорожье это прифронтовый город, находится недалеко от линии боевого столкновения. По предварительным данным очередных служб, это была реактивная система залпового огня дальнего действия, возможно, Торнадо С", — сказал он.

Он отметил, что реактивная артиллерия летит очень быстро и от запуска до попадания проходят считанные секунды. Если у украинских военных будет возможность оповестить, то они это сделают.

"Если такой возможности нет, нет разведданных, то могут быть такие вот террористические атаки врага, которые не впервые (осуществляются) по жилым кварталам городов", — сказал Игнат.

Кроме того, он добавил, что угроза обстрела жилых районов в прифронтовых городах всегда остается.

Напомним, ранее глава государства Владимир Зеленский отреагировал на террор россиян и показал видео момента попадания снаряда в здание. Также он призвал мир к большему "единству и решительности, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь украинцев".

Кроме того, мы ранее информировали, что российские захватчики пытались разрушить еще одну многоэтажку в Запорожье во время сегодняшней ракетной атаки, однако ракета не взорвалась, а застряла на крыше.