В Воздушных силах рассказали, куда чаще всего РФ нацеливает свои ракеты во время массированных атак

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, куда чаще всего РФ нацеливает свои ракеты во время массированных атак.

Об этом он сказал 26 декабря в эфире информационного телемарафона.

Так, по словам Игната, чаще всего оккупанты целят по объектам критической инфраструктуры неподалеку от Киева.

"Больше всего атакуют столицу. Понятно, что столица — это цель №1 для врага. Сейчас атакуют по-другому, атакуя объекты критической инфраструктуры вокруг Киева. Это объекты топливно-энергетического сектора. Именно туда оккупанты направляют больше своих крылатых ракет", — заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Он также добавил, что ракетные атаки врага зависят от ряда благоприятных условий — начиная от погодных условий до тактической ситуации и светлого времени суток, чтобы осуществлять разведку и доразведку целей, чтобы максимально нанести вред нашей инфраструктуре.

Массированные ракетные атаки РФ

Напомним, что, не имея особых успехов на фронте, Россия прибегла к ракетному террору против украинцев. Так, по состоянию на 26 декабря враг совершил уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов. Главная цель — энергетическая инфраструктура Украины, чтобы оставить людей без света, воды и отопления.

В то же время, по прогнозам главного разведчика Украины Кирилла Буданова, у России сейчас уже не такой ракетный потенциал, как в начале полномасштабной войны. Так, по его данным, у врага осталось ракет на 2-3 массированные атаки.

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