В Воздушных силах рассказали, куда российские войска направили все дроны и сколько удалось сбить

Ночью на среду, 21 июня, российские оккупационные войска нанесли удары с северного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Уничтожены шесть дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ

Все дроны-камикадзе уничтожены силами и средствами Воздушных Сил на Хмельнитчине.

За минувшие сутки, 20 июня, Силы обороны Украины приземлили четыре вражеских разведывательных беспилотника разных типов. Авиация Воздушных Сил совершила десятки самолетовылетов, нанесла удары по позициям, технике, тылам оккупационных войск, в том числе авиационными средствами поражения, предоставленными западными партнерами.

Ночная воздушная тревога

Ночью 21 июня из-за ракетной опасности и угрозы применения врагом ударных дронов в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно о движении нескольких БПЛА в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской областях.

Во время тревоги взрывы прогремели в Хмельницкой области. Информацию об этом поначалу написали мониторинговые каналы. Затем взрывы подтвердили в ОВА.

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