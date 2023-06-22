В Воздушных силах рассказали, настолько Украина контролирует свое воздушное пространство

Российские самолеты даже не пытаются залететь на территорию, подконтрольную Украине.

Украина контролирует собственное воздушное пространство, однако защитники нуждаются в большем количестве западных системах ПВО, которые уже показали свою эффективность на поле боя.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Самолеты российские не залетают на территорию, подконтрольную Украине, потому что понимают, что будут уничтожены. То есть контроль воздуха есть, но, к сожалению, не по всей Украине в наших административных границах", — сказал он.

Игнат добавил, что даже если Украина освободит значительную часть своей территории, в ближайшее время враг все равно будет наносить удары дистанционно с собственной территории, а также с моря.

"Нам нужно искать это противодействие и в этом помогут нам западные системы, которые уже показали свою эффективность на поле боя", — подчеркнул Игнат.

Напомним, истребители F-16 могут поступить в Украину через шесть-семь месяцев, считает президент Владимир Зеленский.

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