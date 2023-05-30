В Воздушных силах рассказали о количестве сбитых дронов во время ночной атаки РФ

оккупанты запустили 31 беспилотник с севера и юга.

В ночь на 30 мая российская армия атаковала Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Силам ПВО удалось уничтожить 29 дронов из 31 запущенного.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что оккупационная армия массированно атаковала Украину с 23.30 29 мая до 4.30 30 мая. В общей сложности с севера и юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 29 ударных БпЛА. Почти все дроны поражены на подступах к столице и в небе Киева", — говорится в сообщении.

Ночная воздушная тревога в Киеве

После полуночи в ряде областей была объявлена воздушная тревога. В Киеве раздались взрывы. В ОВА сообщили о работе ПВО.

Воздушная атака стала 17 с начала мая. Нападение было массировано. Россияне запускали дроны разных направлений, а также в несколько волн. Воздушная тревога продолжалась около 3 часов.

В результате падения обломков произошли разрушения в разных районах Киева. В частности, в Голосеевском районе произошел пожар в многоэтажке, а в Печерском районе – горели три автомобиля.

Кроме того, погиб один человек в Голосеевском районе. В результате пожара в многоэтажном доме эвакуированы 20 человек.

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