В Воздушных силах рассказали о количестве сбитых дронов во время ночной воздушной тревоги

Дроны были уничтожены на разных направлениях.

Ночью против 23 мая российские оккупационные войска атаковали Украину с беспилотников. Украинским защитникам удалось уничтожить восемь вражеских дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил.

Отмечается, что силы ПВО сбили шесть Shahed и два "Мерлина" на нескольких направлениях.

Ночью 23 мая 2023 года по разным направлениям уничтожены шесть вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, поздно вечером 22 мая в большинстве областей объявляли воздушную тревогу. В частности, в столице и области. Была угроза ударов дронами. Уже после полуночи "тревогу" объявляли несколько раз в разных областях.

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