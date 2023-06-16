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В Воздушных силах рассказали о количестве сбитых "Калибров" и "Кинжалов" во время воздушной тревоги

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Воздушных силах рассказали о количестве сбитых "Калибров" и "Кинжалов" во время воздушной тревоги

Днем 16 июня украинка ПВО уничтожила 12 российских ракет. / Фото: Associated Press

Уничтожены также два разведывательных дрона.

В масштабную воздушную тревогу в пятницу, 16 июня, российская армия атаковала Украину ракетами. Предварительно уничтожено 12 ракет.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, силам противовоздушной обороны удалось сбить шесть аэробалистических ракет "Кинжал", шесть крылатых ракет "Калибр". Также уничтожены два разведывательных БПЛА.

"Держим небо! Вместе – к победе", — добавили в ВСУ.

Воздушная тревога днем 16 июня

После 10.30 в Украине начали объявлять воздушную тревогу. Первыми "краснели" некоторые области в центре, на юге и востоке. Уже через час сирены раздались во всех областях.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет "Калибр" с Черного моря. В частности, они были направлены в направлении севера страны.

Кроме того, стало известно об угрозе атаки баллистическими ракетами в центре, востоке и западе Украины. Кроме того, опасность ударов таким вооружением была и в Киеве.

Во время "тревоги" в Киевской МВА сообщили о работе ПВО в области и столице. Позже мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Подольском районе. Последствия пока не известны.

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Дата публикации
Просмотры
4296
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