В Воздушных силах рассказали о количестве сбитых ночью ракет и дронов, а также целях россиян

Также попадание на Харьковщине и Днепропетровщине.

С конца 25 мая и в ночь на 26 мая армия РФ массирована атаковала Украину. Зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный беспилотник. Силы ПВО уничтожили десять крылатых ракет, 23 беспилотника Shahed и два разведывательных дрона.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Очередная ночная атака российских оккупантов началась в конце минувших суток 25 мая в 22.00 и продолжалась до 5.00 26 мая.

В этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон:

10 крылатых ракет Х-101/х-555 из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;

из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря; 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (и.о. Запорожская обл.);

из района Токмак (и.о. Запорожская обл.); 31 ударный БпЛА иранского производства "Shahed-136/131" по южному и северному направлениям.

Силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг" были уничтожены

10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555;

воздушного базирования Х-101/х-555; 23 ударных дрона "Shahed-136/131";

"Shahed-136/131"; 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".

"Отмечены попадания ударных БпЛА и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", — добавили в Командовании.

Напомним, в ночь на 26 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Появилась информация о взрывах в Днепре и Харьковской области.

Также звуки взрывов раздались в Киеве и Киевской области. Местные власти сообщили о работе ПВО. Это уже 13-е нападение на столицу с начала мая этого года.

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