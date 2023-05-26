В Воздушных силах рассказали о количестве сбитых ночью ракет и дронов, а также целях россиян

Также попадание на Харьковщине и Днепропетровщине.
С конца 25 мая и в ночь на 26 мая армия РФ массирована атаковала Украину. Зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный беспилотник. Силы ПВО уничтожили десять крылатых ракет, 23 беспилотника Shahed и два разведывательных дрона.
Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.
"Очередная ночная атака российских оккупантов началась в конце минувших суток 25 мая в 22.00 и продолжалась до 5.00 26 мая.
В этот раз противник сместил направление удара на Восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
Зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударный дрон:
- 10 крылатых ракет Х-101/х-555 из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря;
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (и.о. Запорожская обл.);
- 31 ударный БпЛА иранского производства "Shahed-136/131" по южному и северному направлениям.
Силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг" были уничтожены
- 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/х-555;
- 23 ударных дрона "Shahed-136/131";
- 2 БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Мерлин-ВР".
"Отмечены попадания ударных БпЛА и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", — добавили в Командовании.
Напомним, в ночь на 26 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Появилась информация о взрывах в Днепре и Харьковской области.
Также звуки взрывов раздались в Киеве и Киевской области. Местные власти сообщили о работе ПВО. Это уже 13-е нападение на столицу с начала мая этого года.