В Воздушных силах рассказали о количестве сбитых ночью ракет и дронов, а также целях россиян

оккупанты наносили удары по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

В ночь на 9 июня с 22.00 до 04.00 российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55. Уничтожены 14 беспилотников и четыре ракеты.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

В течение атаки было запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов "Shahed-136/131", "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam", говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты наносили удары по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Русские запускали Shahed из южного направления. Крылатые ракеты летели из района Каспийского моря — из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

В Воздушных силах также сообщили, что около 20.00 8 июня РФ нанесла удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов Черкасской области.

"Авиацией Воздушных Сил ВС Украины за минувшие и текущие сутки нанесены до 20 огневых авиаударов по средствам ПВО, логистике, военной технике и позициям оккупационных войск", — добавили в командовании.

Как сообщалось, армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанных участках фронта произошло 43 боевых столкновения.

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