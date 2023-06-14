В Воздушных силах рассказали о количестве сбитых ночью ракет и дронов, а также целях россиян

Есть попадания в Одесской и Донбассе.

В ночь на среду, 14 июня, российские оккупанты нанесли удар по военным и инфраструктурным объектам крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, а также ударными дронами-камикадзе. Силами ПВО уничтожено 12 воздушных целей.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"В целом силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО составляющих Сил обороны Украины, во время этой ночной атаки уничтожено 12 воздушных целей: три крылатые ракеты "Калибр" и девять иранских ударных дронов "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Из акватории Черного моря российские оккупанты нанесли удары четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" в направлении Одесщины. Три ракеты удалось сбить, а одна попала в гражданский объект.

С восточного побережья Азовского моря армия РФ атаковала Украину десятью иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" на юго-восточном направлении. Силы ПВО сбили девять беспилотников.

Из Ростовской области оккупанты нанесли удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 из 4-х дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Удар нанесен по Донбасу.

Напомним, в ночь на 14 июня в ряде областей несколько раз объявляли воздушную тревогу. В частности, на Днепропетровщине были слышны взрывы. Известно, что силы ПВО сбили три дрона, которыми оккупант пытался атаковать регион.

Кроме того, оккупанты обстреляли Одессу четырьмя ракетами "Калибр". В результате взрывов три человека погибли и 13 пострадали. В частности, попаданием в складское помещение торговой сети враг повлек за собой разрушение на площади 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров.

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