В Воздушных силах рассказали о норвежских комплексах, которые усилят ПВО

Украина в ближайшее время ожидает поставок норвежских комплексов NASAMS. Они могут серьезно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

По его словам, командование усугубляет конкретные направления, в частности, на юге страны. Пока там продолжаются интенсивные боевые действия.

"Ожидаем, конечно, еще NASAMS. Уже Ллойд Остин (министр обороны США — Ред.) озвучил, что в ближайшее время, в начале ноября, будут поступать системы NASAMS, которые могут серьезно усилить нашу систему ПВО", — сказал он.

Впрочем, вопрос остается в количестве норвежских комплексов, прибывающих в Украину.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит: оружие, которое Запад предоставил Украине с начала вторжения РФ, сыграло значительную роль. Она помешала России закрепить преимущество в воздухе над Украиной.

Читайте также: