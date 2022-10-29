В Воздушных силах рассказали о норвежских комплексах, которые усилят ПВО

Командование, в частности, усиливает южное направление.
Украина в ближайшее время ожидает поставок норвежских комплексов NASAMS. Они могут серьезно усилить украинскую противовоздушную оборону.
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.
По его словам, командование усугубляет конкретные направления, в частности, на юге страны. Пока там продолжаются интенсивные боевые действия.
"Ожидаем, конечно, еще NASAMS. Уже Ллойд Остин (министр обороны США — Ред.) озвучил, что в ближайшее время, в начале ноября, будут поступать системы NASAMS, которые могут серьезно усилить нашу систему ПВО", — сказал он.
Впрочем, вопрос остается в количестве норвежских комплексов, прибывающих в Украину.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит: оружие, которое Запад предоставил Украине с начала вторжения РФ, сыграло значительную роль. Она помешала России закрепить преимущество в воздухе над Украиной.
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