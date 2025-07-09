В Воздушных силах рассказали о новой тактике воздушного террора РФ

Юрий Игнат / © ТСН

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Российская армия значительно увеличила количество ударных дронов и дронов-имитаторов, которые применяет для атак по Украине, пытаясь истощить систему противовоздушной обороны.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Укринформ.

«Достаточно взять ту статистику, которую имеем за май-июнь, когда Россия постепенно увеличивает количество средств воздушного нападения, атакует с разных направлений, различными типами дронов, ракет — идут крылатые, баллистические, аэробаллистические… Видим, что наращивают они (атаки) именно количественно; там нет особого увеличения ракет, а вот именно ударных БпЛА и — основное — имитаторов становится больше», — сказал Игнат.

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По его словам, во время последней атаки российская армия запустила более 300 ударных дронов, а остальные — были дроны-имитаторы.

Комментируя, можно ли во время атаки сразу определить, где именно боевой БпЛА, а где имитатор, представитель Воздушных сил объяснил:

«Залетают в составе групп, могут лететь довольно кучно друг к другу, поэтому радиолокационно может быть видно, что это один Shahed, а на самом деле там может быть четыре, или же имитатор один, а могут быть четыре-пять. Затем они уже могут разделяться и лететь в разных направлениях, с разной стороны атаковать ту или иную цель».

Он также добавил, что визуальная, акустическая и радиолокационная идентификация помогает определить тип объекта, после чего принимается решение о его уничтожении.

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«Есть особенности параметров полета, если мы говорим о радиолокационном обнаружении — маркер на мониторе. При приближении к цели объекта, к пунктам наблюдения, где визуально и акустически тоже идет идентификация той или иной цели, и уже принимается решение, когда знаем, что это Shahed или дрон-имитатор, на определение средства по их уничтожению», — пояснил Игнат.

По его словам, Воздушные силы задействуют широкий спектр средств для уничтожения воздушных целей:

«Понимаем, что авиация истребительная работает, при таких атаках, безусловно, будут работать все, в том числе вертолеты армейской авиации, ПВО Сухопутных войск, зенитно-ракетные войска, РЭБ, мобильно-огневые группы — сегодня больше всего сбили именно они. И также БпЛА-перехватчики привлекаются очень активно. Сегодня десятки целей на их счету, это направление тоже развивается».

Напомним, в ночь на 9 июля российская армия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак по территории Украины, выпустив более 740 целей. Основным направлением удара стала Волынская область — в частности, Луцк. На этот регион Россия направила примерно 50 дронов-камикадзе и пять ракет. В результате атаки там вспыхнули пожары. Также пострадала Житомирская область: в результате обстрелов возникли возгорания, были повреждены столярный цех и жилые многоэтажки.

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