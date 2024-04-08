В Воздушных силах рассказали об анализе ракет, которыми РФ обстреливает Украину

Оккупанты применяют для ударов ракеты собственного производства, а также полученные от КНДР.

Спикер Воздушных Сил Илья Евлаш рассказал, что у россиян осталось достаточно много ракет. По данным ГУР, осталось около тысячи. Враг постоянно использует новые ракеты для ударов по Украине.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Мы это видим по анализу ракет, которые недавно применял враг, например, когда он применял "Циркон". Так, наш Киевский опытный экспертный центр установил, что ракета была достаточно новая, уже во время полномасштабного вторжения произведена. Запас они накапливают в течение определенного времени, потом используют. Мы видим, что времени у них немного – только сделали ракету, и сразу запускают в действие. В частности, испытывают в боевых условиях и наше ПВО, и свои ракеты, и северокорейские применялись по нашей территории", — отметил он.

Евлаш также добавил, что одна из функций таких ракетных ударов по Украине – разведывательная.

Напомним, Россия меняет тактику ударов по электростанциям Украины – под угрозой новые города.

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