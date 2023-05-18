В Воздушных силах рассказали об особенностях ночного массированного ракетного удара

Ночью 18 мая во время массированной ракетной атаки российские оккупанты не использовали баллистические ракеты. Не запускала армия РФ и аэробалистические "Кинжалы" — как было в прошлый раз.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Особенность этой атаки то, что не было в этот раз применения баллистических ракет. Именно баллистики, которая была в предыдущий раз. Тогда были и аэробалистические ракеты, а также летевшие по баллистической траектории. На этот раз враг ограничился лишь крылатыми ракетами. Вот таким образом есть сегодня такой успешный результат", — рассказал Игнат.

Комментируя вопрос о том, сколько еще РФ может продолжать ночные массированные атаки, он ответил: "Делать прогнозы дело неблагодарное".По словам Игната, по такому делу главное – это усиление ПВО Украины.

Напомним, ночью оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по разным направлениям. Российские оккупационные войска с 21:00 17 мая до 05:30 18 мая выпустили по территории Украины 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования. Силы ПВО уничтожили 29 вражеских объектов.

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