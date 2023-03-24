В Воздушных силах рассказали, откуда ночью оккупанты запускали авиабомбы и дроны

В ночь на 24 марта российские оккупанты атаковали Украину. Беспилотники Shahed запускали с северо-восточного направления, а вражеская авиация взлетала с аэродромов на территории РФ.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что дроны атаковали Сумскую область и Кривой Рог, а управляемыми авиационными бомбами оккупанты нанесли удары по Сумщине. Кроме того, по региону оккупационные войска произвели запуск ракеты Х-31П.

"Пуски "Шахедов" осуществлялись с северо-восточного направления. Тактическая авиация врага была поднята с двух российских аэродромов Морозовск и Ахтубинск. Десять истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб", — говорится в сообщении.

Ночная атака россиян

С вечера 23 марта и до утра 24 марта россияне атаковали три области страны. Агрессорка Россия ударила по Днепропетровской области дронами, по Одесской – ракетами, а на Сумщину оккупанты сбросили авиабмбы.

Оккупанты выпустили более 10 управляемых авиабомб на Сумщину. Вместе с авиабомбами россияне атаковали Сумщину еще и "Градами" и ствольной артиллерией. Зафиксировали около 100 прилетов.

Российские войска атаковали беспилотниками Кривой Рог. Один вражеский "Shahed" удалось сбить украинским военным. Впрочем, есть попадание пяти дронов.

Вечером 23 марта Россия атаковала Одесскую область ракетами Х-59. Все воздушные цели удалось сбить.

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