В Воздушных силах рассказали, почему оккупанты атакуют дронами ночью

Россияне ведут разведку перед атаками.
Российская армия пытается атаковать беспилотниками Shahed-136 украинские города ночью или в темный период суток, чтобы запутать украинскую ПВО.
Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Тактика, присущая применению этими БПЛА — это ночь. Условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить в темноте сбивающими их средствами — это и стрелковое оружие, зенитные пушки. Поэтому именно радиолокационные средства обнаруживают их, а зенитно-ракетные". комплексы и другие огневые средства сбивают", – пояснил он.
По его словам, перед атакой россияне ведут разведку. оккупанты пытаются обнаружить слабые места силы противовоздушной обороны.
"Делает разведку накануне нанесения ударов, таким образом пытается избежать попадания в зону действия нашей ПВО", — сказал спикер.
Напомним, 14 декабря Киевскую область атаковали российские беспилотники, но "прилетов" нет. Воздушная тревога в регионе длилась более трех часов.
Силам ПВО удалось уничтожить 13 Shahed-136. В Шевченковском районе столицы обнаружили обломок сбитого русского дрона с надписью "За Рязань!".
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