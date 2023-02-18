В Воздушных силах рассказали, почему россияне стали меньше запускать иранские дроны

В последнее время армия РФ снизила количество атак иранскими дронами по Украине. Вероятно, оккупанты испытывают дефицит и ждут поставок.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, причиной такой экономии может быть и подготовка к предстоящим провокационным действиям.

"Ну "шахеды" мы видели уже давно. Их меньше стало очевидно. Самые массовые запуски "шахедов" были на Новый год, потом в середине февраля, а теперь мы видим по несколько "шахедов". Трудно сказать, с чем именно это связано .Возможно придерживают какие-то будущие провокативные действия. Возможно, действительно дефицит у них и ждут поставок", — отметил Игнат.

Напомним, в последнее время в небе над Украиной также фиксируют воздушные шары с отражателями, которые запускает Россия. Противник применяет их, чтобы они имитировали ложные воздушные цели, чтобы таким образом выявить позиции украинского ПВО.

Кроме того, вблизи границ с Украиной россияне стягивают авиацию, которую могут использовать для поддержки вероятного наступления. Однако эксперт по авиации Валерий Романенко считает, что для РФ это обернется большими потерями.

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