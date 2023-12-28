В Воздушных силах рассказали, почему тревоги из-за МиГов стали короткими

В последнее время в Украине воздушные тревоги, объявляемые из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, кратки. Причиной могут быть тренировочный взлет-посадка самолета или перелет на другой аэродром.

Об этом во время телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Он (МиГ-31К — Ред.) каждый день взлетает и испытывает нашу нервную систему. И не только испытывает систему. Речь идет о реальной опасности. Опасность того, что они могут применить "гиперзвуковую", как они называют ракету "Кинжал" Х -47М2", – говорит представитель ПС.

По словам Игната, пренебрегать тревогой не нужно, потому что опасность существует — в России большие запасы "Кинжалов". Вместе с тем, говорит он, источники ПС в разведке пытаются как можно больше получить информацию о том, представляет ли взлет МиГа опасность.

Отвечая на вопрос, почему последняя воздушная тревога длилась 16 минут, Игнат сказал, что "нет точной информации, что там происходит".

"Но в целом МиГ-31 мог совершить взлет, облететь по кругу где-то в районе аэродрома и сесть. То есть отработать взлет-посадку. Такой тренировочный полет мог быть. Но каждый тренировочный полет может стать и не тренировочным. Он может выполнить задание. Возможно, это второй вариант, МиГ просто совершает перелет на другой аэродром. То есть из-за перебазирования тоже могут быть такие короткие тревоги", — пояснил спикер.

Напомним, утром 28 декабря в Украине была объявлена полномасштабная тревога из-за взлета МиГ. Она продолжалась 16 мин. Накануне также была объявлена тревога, потому что была угроза пусков "Кинжалов". Сирены звучали 15 мин.

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