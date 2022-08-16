В Воздушных силах рассказали, сколько авиации россияне сконцентрировали вокруг Украины

Россия за последние 3-4 дня уменьшила активность в украинском небе, но в то же время оккупанты усиливают свою авиацию.

Наиболее интенсивно российские оккупанты используют штурмовую и бомбардировочную авиацию на линии фронта в Луганской, Донецкой, Николаевской, Запорожской областей.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге 16 августа.

Он рассказал, что войска оккупантов стали активнее использовать штурмовую, стратегическую авиацию и боевые вертолеты. Сейчас в распоряжении войск РФ находится около 430 самолетов и 360 вертолетов на аэродромах Беларуси, России и Крыма. По данным Воздушных сил ВСУ, на 24 февраля Россия концентрировала вокруг Украины 450 военных самолетов и 250 вертолетов.

В течение суток было зафиксировано около 150 вылетов авиации РФ. В то же время выросло количество вылетов с аэродрома Бельбек вблизи Севастополя после взрывов на аэродроме возле Сак.

Игнат рассказал, что россияне у прифронтовых городов могут на очень малых высотах наносить удары по позициям ВСУ. Для атак оккупанты используют штурмовики Су-25, вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

Он подчеркнул, что при возможности украинские силы сбивают российскую авиацию. Так, за последние сутки силами Украины были уничтожены три вражеских вертолета. Всего с февраля Воздушные силы Украины нанесли почти 2200 авиаударов по позициям оккупантов.

Напомним, эксперт назвал слабое место флота России и объяснил, почему они отошли от берегов Украины.

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