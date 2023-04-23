Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Воздушных силах рассказали, сколько ракет Россия способна накопить к осени

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
728
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Воздушных силах рассказали, сколько ракет Россия способна накопить к осени

Сколько ракет Россия способна накопить к осени / Фото: Associated Press

У России уменьшается потенциал производства оружия, в частности, ракет.

До осени Россия не сможет накопить даже треть того ракетного потенциала, который у нее был до массированных ракетных обстрелов Украины прошлой осенью и зимой.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Россия будет использовать любые способы и методы накопления своего потенциала, в частности ракетного вооружения. То, что они осенью и зимой выпустили столько ракет, им не удастся накопить даже треть того за оставшийся до осени период", — отметил Игнат. 

Он пояснил, что в условиях санкционных ограничений Россия будет пытаться получить какие-то дополнительные системы из других стран.

"То, что им удастся накопить – им удастся, но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли им удастся иметь вооружение", — резюмировал представитель Воздушных сил.

Юрий Игнат также рассказывал, что стратегическая авиация России находится на разных аэродромах.

Напомним, по данным Центра стратегических и международных исследований, у России проблемы с производством нового оружия для войны, но Москва имеет большие запасы старой.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказывал, что к осени Россия может собрать около 2,5 тыс. ракет.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
728
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация