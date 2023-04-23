В Воздушных силах рассказали, сколько ракет Россия способна накопить к осени

До осени Россия не сможет накопить даже треть того ракетного потенциала, который у нее был до массированных ракетных обстрелов Украины прошлой осенью и зимой.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

"Россия будет использовать любые способы и методы накопления своего потенциала, в частности ракетного вооружения. То, что они осенью и зимой выпустили столько ракет, им не удастся накопить даже треть того за оставшийся до осени период", — отметил Игнат.

Он пояснил, что в условиях санкционных ограничений Россия будет пытаться получить какие-то дополнительные системы из других стран.

"То, что им удастся накопить – им удастся, но такой потенциал, который они накапливали десятилетиями, вряд ли им удастся иметь вооружение", — резюмировал представитель Воздушных сил.

Юрий Игнат также рассказывал, что стратегическая авиация России находится на разных аэродромах.

Напомним, по данным Центра стратегических и международных исследований, у России проблемы с производством нового оружия для войны, но Москва имеет большие запасы старой.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказывал, что к осени Россия может собрать около 2,5 тыс. ракет.

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