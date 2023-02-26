В Воздушных Силах рассказали, сколько уничтожили вражеских самолетов, вертолетов, дронов и ракет

Еще в первый день украинские пилоты на Су-27 в воздушных боях уничтожили два самых современных российских Су-30СМ.

Об этом рассказал Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, — пишет АрмияInform.

На сверхважном направлении вблизи Гостомеля бомбардировщики Су-24М, разведчики Су-24МР, штурмовики Су-25 регулярно наносили мощные ракетно-бомбовые удары по российскому десанту, пытавшемуся удержать стратегический плацдарм.

Сейчас, понеся серьезные потери в авиационной технике, а на сегодняшний день, по данным Генштаба ВСУ, это 300 самолетов и 287 вертолетов, вражеская авиация пытается не заходить в зону действия украинского ПВО и избегает прямого контакта с украинскими истребителями. Они наконец-то поняли, что им не удалось и не удастся уничтожить боеспособность Воздушных Сил.

Только с 11 сентября 2022 года уничтожено более 650 крылатых ракет оккупантов и более 610 иранских ударных дронов.

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Напомним, что ранее ВСУ уничтожили очередной российский вертолет Ка-52.

К тому же украинские артиллеристы "смешали с землей" вражеский вертолет.

Также ВСУ за несколько часов сбили российский штурмовик Су-25, вертолет Ка-52 и беспилотник "Орлан-10".

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