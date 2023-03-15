В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских ракет сбило ПВО от начала массированных атак

Речь идет только о высокоточных и дальнобойных ракетах, но есть и другие, в частности, ракеты типа Х-22, С-300.

С начала массированных российских атак по критической инфраструктуре Украины, с сентября прошлого года, украинские силы ПВО сбили до 700 ракет, выпущенных Россией. Также были уничтожены 650 иранских беспилотников.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, страна-агрессорка израсходовала огромный стратегический запас ракет ударами по критической инфраструктуре.

"После 9 марта (очередная атака — Ред.) уже до 700 ракет сбиты противовоздушной обороной, не считая дроны-камикадзе. Их тоже более 650 были сбиты", — сказал спикер.

Игнат напомнил, что министр обороны Алексей Резников во время встречи с норвежским коллегой Франком Бакке-Йенсеном сообщил, что 820 крылатых и баллистических ракет были применены РФ по критической инфраструктуре с сентября 2022 года.

К слову, речь идет только о высокоточных и дальнобойных ракетах. Но оккупанты также используют ракеты типа Х-22, С-300.

Напомним, во вторник, 14 марта, по всей территории Украины несколько раз была объявлена масштабная воздушная тревога. По информации воздушных сил ВСУ, частые воздушные тревоги связаны с активностью тактической авиации, опасностью применения баллистических ракет и взлетом МиГ-31.

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