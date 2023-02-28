В Воздушных Силах рассказали, сколько за год украинская авиация нанесла ударов по позициям россиян

Украинская авиация с начала полномасштабного вторжения России совершила более 4400 авиаударов по позициям захватчиков.

Об этом рассказало командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"За год войны ударная авиация Воздушных сил нанесла более 4400 групповых авиаударов по опорным пунктам, позициям, логистике, боевой технике и живой силе врага. Совершено более 5300 боевых вылетов на истребительное прикрытие", — говорится в сообщении.

Там также отметили, что эффективность и результат боевой работы авиации напрямую зависят от правильных и точных штурманских расчетов.

"Именно штурман быстро осуществляет выбор оптимального маршрута полета, порядка преодоления противовоздушной обороны противника, выход на цель, выбор необходимых средств поражения, расчет горючего для выполнения задания и другое", — объясняют военные.

28 февраля штурманы авиации Вооруженных сил Украины отмечают свой профессиональный праздник.

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил всех военнослужащих штурманской службы за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что с начала полномасштабного наступления ВСУ уничтожили около 300 самолетов и 287 вертолетов России, вражеская авиация пытается не заходить в зону действия украинского ПВО и избегает прямого контакта с украинскими истребителями.

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