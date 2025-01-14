В Воздушных силах разъяснили ситуацию с переводом специалистов в пехоту

В командовании подчеркнули, что определенное количество военнослужащих Воздушных сил уже переведено в сухопутные подразделения для усиления бригад на фронте.

Воздушные силы ВСУ официально прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможном переводе специалистов инженерно-авиационной службы и других дефицитных специалистов в подразделения других родов войск.

Как отметили в командовании, такие переводы производиться не будут.

"Такие переводы осуществляться не будут! Это касается и других дефицитных в Воздушных силах специальностей", — отметили в командовании.

По словам представителей Воздушных сил, речь не идет также о переводе военных, которые проходили обучение за границей на западной технике, воинов из мобильных огневых групп, специалистов зенитных ракетных войск и других ключевых направлений обороны.

При этом в командовании подчеркнули, что определенное количество военнослужащих Воздушных сил уже переведено в сухопутные подразделения для усиления бригад на фронте.

"Тем не менее, это не касается именно дефицитных специальностей и специалистов, которые привлечены для выполнения задач боевой авиацией", — добавили в Воздушных силах.

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Также сообщается, что Воздушные силы постоянно работают над усилением своих подразделений.

"Мы постоянно проводим работу по усилению наших подразделений зенитных ракетных войск, усовершенствуем систему работы мобильных огневых групп, повышаем эффективность применения авиационной компоненты", — отметили в командовании.

Военные также выразили благодарность всем, кто защищает страну, и подчеркнули профессионализм пилотов, которые вместе с Силами обороны успешно выполняют боевые задачи:

"Вчера вечером наши пилоты вместе с побратимами из Сил обороны продемонстрировали свою решительность, мужество и профессионализм, уничтожая объекты противника".

Ранее сообщалось, что специалистов Воздушных сил массово переводят в пехоту. Авиатехники обратились к украинцам. Решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского раскритиковала также скандальный нардеп Марьяна Безуглая.