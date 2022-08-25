В Воздушных силах сообщили, сколько у границ Украины находится российских самолетов

Россия стянула к границам с Украиной около 400 боевых самолетов и 360 вертолетов, из которых более 150 являются ударными.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, за последние сутки в Украине была зафиксирована большая авиационная активность врага – за вчера было совершено около 200 авиавылетов.

Армия РФ в большинстве своем применяла бомбардировщики Су-22М3, которые носят ракеты Х-22. В течение последних суток враг выпустил с авиационных платформ 8 таких ракет по разным областям Украины. В свою очередь, в течение суток силы ПВО сбили 6 российских беспилотников.

"За последние сутки нашим силам ПВО удалось сбить два вражеских боевых вертолета. Также было уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня", — сказал Игнат.

Напомним, в День Независимости Украины воздушную тревогу объявляли 189 раз. В общей сложности она длилась 14 часов. В течение 24 августа обстрелы со стороны РФ подверглись 58 населенным пунктам Украины.

Читайте также: