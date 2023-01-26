В Воздушных силах уточнили, какие ракеты и откуда пускали оккупанты по Украине во время массированной атаки

Российские войска 26 января массированно атаковали Украину с применением высокоточных ракет воздушного и морского базирования. Украинская ПВО уничтожила 47 ракет из 55, которые оккупанты выпустили сегодня.

Уточненные данные предоставили в Воздушных силах ВСУ.

Так, оккупанты запустили Х-47 "Кинжал" из двух самолетов МиГ-31К; крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 летели из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря; крылатые ракеты морского базирования "Калибр" — с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.

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В целом противник осуществил 55 пусков ракет разного базирования (до 2 Х-47 "Кинжал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калибр", 4 КАР Х-59).

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 47 крылатых и управляемых авиационных ракет. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

"К противовоздушному бою привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины", — добавили в пресс-службе.

Напомним, 26 января противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Попадание в энергетический объект и повреждение гражданской инфраструктуры зафиксировали в Киевской области.

В Киеве в результате падения обломков ракеты россиян погиб 55-летний мужчина. Еще два человека пострадали.

Попадание было и в Винницкой области.

Известно, что в небе над Одесской областью украинские силы ПВО сбили три вражеских ракеты "Калибр".

Однако все же в области повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В результате возникли значительные проблемы с электроснабжением. Фиксируют проблемы и с водой.

По данным главы Одесской районной военной администрации, было попадание в два объекта. К счастью, никто из людей не пострадал.

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