В Воздушных силах уточнили, какие российские ракеты может сбивать украинское ПВО, а какие нет

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какие ракеты может сбивать украинская ПВО, а какие до сих пор для нас недостижимы.

По всем нормам – и международным, и нашим, если даже сбито 30% крылатых ракет – работа ПВО уже считается успешной. Важно, какими ракетами атакуют.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "24 каналу".

"Мы можем назвать типы ракет, которые способны сбивать, и какие нет. Мы можем сбивать типы крылатых ракет, чьи тактико-технические характеристики позволяют их сбивать комплексами, которые есть у нас на вооружении..: Бук-М1 и С-300. Это зенитные управляемые ракеты, которые могут сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты", - рассказал Игнат.

Какие ракеты Украина может сбивать:

"Калибр" (3М14) – крылатая ракета морского базирования (которую враг атакует с Черного моря),

Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования,

Р-500 (9М728) – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К (аналог "Калибра"),

Х-59 – управляемая авиационная ракета "воздух-земля",

Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

Какие ракеты Украина не может сбивать:

9М723 – баллистическая ракета "Искандер-М",

9М79М – ракета "Точки-У",

реактивные снаряды РСЗО,

Х-22 – сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности,

Р-800 – крылатая ракета берегового базирования "Оникс",

Х-47 – гиперзвуковая аэробалистическая ракета "Кинжал",

Х-31П – авиационная противорадиолокационная ракета.

"Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, "Искандер-М" – это баллистические ракеты 9М723, которые противник много применял в начале войны. Фактически весь свой стратегический запас "Искандер-М" россияне потратили в начале войны, поэтому впоследствии начали применять устаревшие комплексы "Точка-У". По Краматорскому вокзалу, например. Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты РСЗО, как вот "Смерч", — сказал Игнат.

По его словам, все эти ракеты летают быстро – по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью.

"Для того, чтобы сбить то, что уже падает, нужны специальные зенитные ракетные системы. К баллистике мы также относим и зенитные управляемые ракеты С-300, которые оккупанты применяют по наземным целям в прифронтовой зоне на расстоянии до 150 километров", — добавил спикер Воздушных сил.

Игнат объясняет — чем больше расстояние от места запуска, тем больше неточность, поэтому часто российские ракеты попадают не туда, куда хотели, и гибнут мирные люди.

"В таком применении – это не что иное как оружие терроризма", — подчеркнул Игнат.

Кроме того, ракета Х-22 хоть и классифицируется как крылатая ракета, но ее скорость 4 – 5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует как баллистика. Эта ракета имеет смертоносную боевую часть весом 950 кг. Именно она снесла дом в Днепре и ТРЦ в Кременчуге.

Напомним, с начала массированных российских атак по критической инфраструктуре Украины, с сентября прошлого года, украинские силы ПВО сбили до 700 ракет, выпущенных Россией. Также были уничтожены 650 иранских беспилотников.

Читайте также: