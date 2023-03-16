В воздушных силах ВСУ назвали новые цели массированных атак россиян

Несмотря на то, что зима закончилась, Россия может и дальше обстреливать Украину. В Воздушных силах ВСУ назвали вероятные цели оккупантов.

Целями врага могут быть правительственные здания, так называемые "центры принятия решений" и инфраструктурные объекты.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 каналу.

По его словам, для россиян приоритетными целями остаются так называемые "центры принятия решений", то есть правительственные здания, здания Вооруженных сил и Министерства обороны.

"Правительственные здания – это не только столица, ведь мы помним о Харьковской и Николаевской ОГА. Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям придерживаться рекомендаций по безопасности", – подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что враг в дальнейшем атакует объекты критической инфраструктуры, чтобы нанести наибольший вред мирному населению.

"Также транспортная инфраструктура, гидротехнические сооружения, очистные сооружения. Все, что может принести горе людям и экологическую катастрофу. Ну и как видим по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор", — подчеркнул Игнат.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением о том, что масштабная ракетная атака РФ должна ускорить поставки нам систем ПВО. Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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