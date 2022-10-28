В Воздушных силах ВСУ объяснили, когда и при каких условиях объявляется воздушная тревога в Украине

Спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат объяснил, как работает режим объявления воздушных тревог в Украине.

Об этом он рассказал в эфире Украинского радио.

Так, по его словам, воздушная тревога включается в разных случаях, это делается всегда, когда есть угроза населению, военным и всему, что есть в Украине.

"Тревога может быть связана с ракетной атакой, скажем, с акватории Черного или Азовского моря, или когда вылетают самолеты стратегической авиации ― бомбардировщики Ту-160 или Ту-195", — объясняет Игнат.

Он отмечает, что, например, 27 октября одна из тревог была связана с тем, что два таких бомбардировщика, являющихся носителями ракет Х-101 или Х-555 дальностью полета свыше 5500 км, вышли на боевой курс. Соответственно, сразу поступает оперативная информация о том, что высокая вероятность запуска ракет, в таком случае включается воздушная тревога.

Другая угроза, это взлет самолетов МиГ-31К. Речь идет о самолете, который является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которая тоже могла быть применена противником.

Тревога также объявляется, когда поступает информация, что будут применены зенитные ракеты по наземным целям, например С-300. Так же и с реактивными системами залпового огня.

"Итак, воздушная тревога не всегда сопровождается нанесением ударов и разрушениями", — отметил спикер Воздушных Сил ВСУ.

Напомним, ранее начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов сообщил, что противовоздушная оборона Украины достигла уровня эффективности, когда сбивается с 50 до 70% российских ракет. Но, к сожалению, по его словам, 100% эффективность действий ПВО мы не можем обеспечить, это связано с объективными причинами – недостаточным количеством средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов.

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