В воздушных силах ВСУ подтвердили потерю самолета СУ-24 М: один пилот погиб

В ВСУ подтвердили падение одного украинского самолета.

Воздушные силы ВСУ подтвердили 12 октября потерю самолета СУ-24 М. Один из пилотов погиб из-за авиакатастрофы.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Бомбардировщик СУ-24 М поддерживал наступательные действия украинских воинов на восточном направлении. После выполнения задания самолета поразила российская ракета.

Пилоты приняли решение вернуться на авиабазу, однако не смогли долететь. Оба пилота катапультировались, однако один из них погиб. Самолет упал на территории Полтавской области.

Падение украинских самолетов: что известно

Ранее глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщал о падении двух украинских самолетов в Полтавской области. По его словам, потерпевших среди гражданских нет.

12 октября вблизи Винницы из-за технических неполадок упал еще один украинский самолет. Его пилот успел сбить пять дронов-камикадзе, а накануне – две ракеты. К счастью, пилот выжил и хорошо себя чувствует.

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